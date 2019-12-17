السعودية اليوم / مقتل 7 مدنين في هجوم مُسلح في بوركينا فاسو



وأغادوغو 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

قتل سبعة مدنيين من بينهم خمسة من فرقة الدفاع الذاتي خلال هجوم مزدوج نفذه مسلحون على قرية كانتارا شرق بوركينا فاسو.

وذكرت وكالة الأنباء البوركينية، أن قرابة العشرين مسلحا هاجموا القرية على متن دراجات نارية واستهدفوا منازل أعضاء مجموعة الدفاع الذاتي، كما عمدوا إلى سلب عدد من المواشي في القرية قبل أن يلوذوا بالفرار.

يُذكر أن بوركينافاسو تعاني حالة من التدهور الأمني منذ سنوات في ظل هجمات مسلحة تحدث بصفة متكررة، خلفت أكثر من 500 قتيل معظمهم من قوات الجيش.

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