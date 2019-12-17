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الذهب يستقر عند 1476 دولارا مع استمرار شكوك التجارة
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
استقرت أسعار الذهب، الإثنين، مع تراجع الدولار الأمريكي وسعي المستثمرين إلى تفاصيل بشأن اتفاق "المرحلة الأولى" للتجارة بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما غطى على مكاسب في أسواق الأسهم.
ووفقاً لرويترز، سجل الذهب في المعاملات الفورية 1476.05 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بلا تغير يذكر عن مستواه في بداية الجلسة.
وصعدت الأسعار 1.1% الأسبوع الماضي أثناء مفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم قبيل جولة أخرى محتملة من الرسوم الجمركية.
واستقرت أيضاً العقود الأمريكية للذهب، لتبلغ عند التسوية 1480.50 دولار للأوقية.
وسجل الذهب مكاسب بلغت 15% منذ بداية العام، نتيجة الحرب التجارية التي دامت 17 شهراً، وأذكت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، وهو ما دفع بنوكا مركزية رئيسية إلى تيسير السياسة النقدية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 2.3% إلى 1975.70 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً عند 1991.38 دولار.
وزاد البلاتين 0.2% إلى 929.72 دولار للأوقية بينما صعدت الفضة 0.6% إلى 17.03 دولار للأوقية.
وقال بنك جولدمان ساكس إنه في حين أن الاتجاه الصعودي للبلاديوم يلقي دعماً من نقص مستمر في المعروض، فإن البلاتين يتضرر من فائض في الإمدادات.
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