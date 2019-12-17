اخبار السعوديه

بدعم سعودي..توزيع 300 حقيبة شتوية على الأسر النازحة بحضرموت

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم سعودي..توزيع 300 حقيبة شتوية على الأسر النازحة بحضرموت والان مع التفاصيل

بدعم سعودي..توزيع 300 حقيبة شتوية على الأسر النازحة بحضرموت

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الإثنين، 300 حقيبة شتوية على الأسر النازحة في مخيمات اللجوء بمديريات صحراء حضرموت.

 

ويستهدف المشروع في مرحلته الحالية وادي وصحراء حضرموت حيث يشمل مديريات (العبر وثمود ورماه) .

Advertisements

 

ومن المقرر أن تمتد التدخلات القادمة لتشمل عدد من الجوانب الإغاثية والإيوائية الأخرى لتهيئة الأجواء للنازحين من حيث المسكن والصحة.

 

هذا وسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب الشتوية على النازحين في مديريتي ثمود ورماه خلال الأيام القادمة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدعم سعودي..توزيع 300 حقيبة شتوية على الأسر النازحة بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا