شكرا لقرائتكم المدني يكثف الرقابة على منشآت الإيواء السياحي بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-17 المدني يكثف الرقابة على منشآت الإيواء السياحي بعسير استعدادًا لقرب إجازة منتصف العام متابعات الخليج 365 - واس تواصل مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير حملة السلامة الوقائية لمنشآت الإيواء السياحي والمدن الترفيهية والألعاب بالمنطقة، استعداداً لقرب إجازة منتصف العام.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أنه تم الوقوف على 600 منشأة من منشآت الإيواء السياحي بمنطقة عسير منذ انطلاق الحملة، حيث تم رصد 120 ملاحظة سلامة خلال المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن الحملة تشمل الكشف على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والمواقع الترفيهية ومدن الألعاب بالمنطقة, بهدف التأكد من توفر وجاهزية وسائل السلامة, وإزالة مسببات الحوادث, والمساهمة في رفع مستوى الوعي الوقائي بتلك المواقع التي من المتوقع أن ترتفع نسبة الإشغال بها وازدياد عدد الزوار للمنطقة خلال فترة الإجازة. شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المدني يكثف الرقابة على منشآت الإيواء السياحي بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.