السعودية | الملك سلمان: نتطلع لمشاركة أوروبية فعالة بقمة الـ 20 المقبلة

شكرا لقرائتكم الملك سلمان: نتطلع لمشاركة أوروبية فعالة بقمة الـ 20 المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً اليوم، من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقد وصف الملك سلمان خلال الاتصال الهاتفي علاقة السعودية بالاتحاد الأوروبي بالتاريخية، ومن أهم الشركاء الدوليين، مؤكداً الرغبة في تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.
وتطلع الملك سلمان إلى مشاركة فعالة للاتحاد الأوروبي في قمة دول مجموعة العشرين القادمة التي ستستضيفها السعودية.
من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على أهمية العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي والسعودية، وتحقيق المصالح المشتركة، مبدية حرصها الكبير على الدور البناء للاتحاد الأوروبي في قمة العشرين القادمة في السعودية.
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