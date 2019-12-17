شكرا لقرائتكم خبر عن 350 حقيبة شتوية للعمالة في «لمسة دفاء» والان نبدء بالتفاصيل

وزعت بلدية وسط الدمام، أمس، 350 حقيبة شتوية «لمسة دفاء» على عدد من العمالة، وذلك امتدادا لمبادرة الحقيبة الشتوية «دفء وعطاء» الخاصة برجال النظافة وغيرهم من العمالة الوافدة، التي دشنها أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، ونظمها مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني في إدارة العلاقات العامة والإعلام، وتستهدف توزيع أكثر من ٢٠٠٠ حقيبة على عمال النظافة وغيرهم من العمال.

وقال رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، إن المبادرة تأتي ضمن مبادرات وبرامج الأمانة الإنسانية الخاصة برجال النظافة وغيرهم من العمالة التي تعمل في ظروف مختلفة، مبينا أن توزيع حقيبة الشتاء يأتي أيضا انطلاقا لحماية العمال من الظروف المناخية في فصل الشتاء وتسهيل عملهم وإشعارهم بالإحساس بهم والوقوف بجوارهم، وتقديرا لهم لما يقومون به من أعمال تحتم عليهم طبيعتها التواجد في الشوارع بأجواء مناخية مختلفة في فصل الشتاء.

ولفت إلى أن الحقيبة تتضمن العديد من الملابس المهمة التي توفر الدفء وتحمي العمال من البرد، مشددا على حرص البلدية بالإسهام في العمل الإنساني والخيري من خلال البرامج الإنسانية المتنوعة التي تنظمها، معتبرا أن ذلك واجب وليس فضلا، مؤكدا استمرار البلدية في تفعيل مثل هذه المبادرات.