شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عربات لنقل المرضى والمراجعين بـ «إرادة» والان نبدء بالتفاصيل

أدخلت إدارة مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام 4 عربات نقل ضمن خدماتها التي تقدمها للمرضى والمراجعين بهدف التسهيل عليهم خاصة مع اتساع مساحة المجمع، في بادرة تعد الأولى من نوعها بين مستشفيات المنطقة الشرقية.

وأكد مدير مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام «أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية» د. محمد الزهراني أن هذه الفكرة هي أحد مشاريع التحسين التي عمل عليها المجمع بعد رصد الازدحام من قبل المراجعين في مواقف السيارات، مما أوجد فكرة طرح مشروع التحسين من خلال توفير 4 عربات لنقل المستفيدين من المواقف الخارجية للمجمع إلى داخل المجمع عبر أقسامه المختلفة كالعيادات الخارجية أو قسم الطوارئ أو شؤون المرضى أو قسم الصيدلية وذلك حسب احتياج المراجع.

وأشار د. الزهراني إلى أن هذه الخطوة لقيت استحسان الجميع وسهلت عليهم وسيلة النقل الداخلي للوصول إلى مقصدهم دون عناء السير، حيث تعمل هذه العربات على مدار الساعة حتى خلال وقت الزيارة في ساعات المساء لنقل الزوار إلى مقصدهم، مشيرا إلى أن كل عربة تتسع لنقل 6 أشخاص ويقوم على قيادتها أشخاص مؤهلون وهي مطابقة لاشتراطات السلامة في عملية النقل.