شكرا لقرائتكم خبر عن 900 طبيب يبحثون مستجدات علاج السرطان في مؤتمر بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

ينطلق يوم الخميس المقبل، المؤتمر العالمي الثالث عشر لأمراض السرطان، الذي تنظمه جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية لمدة يومين بأحد فنادق الدمام.

ويجتمع بالمؤتمر ما يقارب 900 طبيب من داخل المملكة وخارجها بمشاركة 56 متحدثا من دول عربية وعالمية مختصين في أمراض السرطان، لمناقشة طرق التعامل ومستجدات العلاج في هذا المجال، مسلطين الضوء على أبرز الإحصائيات الطبية المسجلة محليا ودوليا.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية بجمعية السرطان السعودية بالشرقية رئيس المؤتمر د. إبراهيم الشنيبر، أن المؤتمر الذي يستمر يومين، يتضمن ١٠ جلسات علمية، تناقش خلالها في اليوم الأول أهم أنواع الأمراض السرطانية بالمملكة والوطن العربي ومنها أورام الثدي والجهاز الهضمي، فيما سيناقش اليوم الثاني سرطان الجهاز البولي وسرطان الرئة وسرطان النساء والولادة وسرطان الدم، مشيرا إلى أن هيئة التخصصات السعودية الطبية اعتمدت 14 ساعة علمية للمشاركين بالمؤتمر، وأضاف: تم تخصيص جلسات تتطرق إلى دور الجمعيات الخيرية بالوطن العربي في مكافحة أمراض السرطان وجلسة أخرى تتحدث عن الشؤون القضائية في القضايا الطبية، إضافة إلى جلسات تتحدث عن أهم العمليات الجراحية وآخر المستجدات في النواحي العلمية والتكنولوجية والأدوية الكيماوية الحديثة والعلاج الإشعاعي المستخدم لهذا المرض، إضافة إلى العلاج المناعي لبعض أنواع الأمراض السرطانية‪.

يذكر أن المؤتمر يحظى بمشاركة واسعة من جمعيات ومنظمات طبية بمختلف دول العالم، حيث تمت دعوة الجمعيات المماثلة في المملكة ودول الخليج وبعض الدول العربية والشرق أوسطية المهتمين بالمرض.