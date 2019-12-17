شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين ورئيس قرغيزستان يشهدان توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ورئيس جمهورية قرغيزستان سورنباي جيتيبيكوف أمس، توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية ، وجمهورية قرغيزستان.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومن الجانب القرغيزي وزير الطوارئ خميداف سابير، واتفاقية تعاون في مجال الشباب والرياضة، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ومن الجانب القيرغيزي مدير هيئة الرياضة والشباب الحكومية أمانقولوف قانات ماراتويتش. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية، وقعها من الجانب السعودي وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومن الجانب القرغيزي وزير الخارجية أيداربيكوف تشينغيز ازاماتويتش، وتوقيع مذكرة تعاون علمي وتعليمي، وقعها من الجانب السعودي وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، ومن الجانب القرغيزي وزير العلوم والتعليم إساقوف قانيبيك، كما تم توقيع مذكرة تعاون في مجال التقاعد، وقعها من الجانب السعودي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، ومن الجانب القرغيزي ممثل مؤسسة التقاعد إرساليف ميدير أيسينغولويتش.

وجرى توقيع اتفاقية تمويل مشروع إنشاء وتأهيل طريق ايسيكول الدائري، وقعها من الجانب السعودي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية د. خالد بن سليمان الخضيري، ومن الجانب القيرغيزي وزير المالية باقتوكول جيينبيكوفا. حضر مراسم التوقيع، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان عبدالرحمن الجمعة، والوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية قرغيزستان.