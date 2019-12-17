شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يبحث آفاق تنمية العلاقات مع رئيس قرغيزستان والان نبدء بالتفاصيل

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مع رئيس جمهورية قرغيزستان سورنباي جينيبيكوف العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

واستعرض الملك المفدى خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها مع الرئيس «جينيبيكوف» أمس عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان، ووزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي «الوزير المرافق»، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان عبدالرحمن الجمعة، ومن الجانب القيرغيزي، وزير الخارجية أيداربيكوف تشينغيز ازاماتويتش، ومدير الشؤون الخارجية بمكتب الرئيس صديقوف دانيار باتيرويتش، والنائب الأول بمكتب الرئيس كينينبايف الماز موقانويتش، وسفير جمهورية قرغيزستان لدى المملكة عبداللطيف جمعة بايف، وعدد من أعضاء البرلمان.

وأقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مأدبة غداء تكريماً لرئيس جمهورية قرغيزستان سورنباي جينيبيكوف.

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وكان خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - قد استقبل أمس، رئيس جمهورية قرغيزستان، كما كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وأجريت لرئيس جمهورية قرغيزستان، مراسم استقبال رسمية، وعزف السلامان الوطنيان للبلدين، بعد ذلك صافح مستقبليه، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، كما صافح خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية قرغيزستان.

عقب ذلك، صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان، إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح الأمراء، وكبار المسؤولين.