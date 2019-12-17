شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 24 ألف هكتار من الجراد الصحراوي في 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن فرق استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي، انتهت خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري، من مسح أكثر من 109 آلاف هكتار ومعالجة نحو 24 ألف هكتار، منها ما يقرب من 12 ألف هكتار بالرش الجوي، في أربع مناطق.

تضمنت الأماكن التي شملها المسح الليث والقنفذة والعاصمة المقدسة في منطقة مكة المكرمة، وقلوة والمخواة في منطقة الباحة، ومركز سعيدة الصوالحة والحريضة في منطقة عسير، إضافة إلى أحد المسارحة وبيش والشقيق وأبو عريش في منطقة جازان.

وأوضحت الوزارة، أن حالة الجراد الصحراوي تطورت إلى مستوى الاحتراس، حيث بدأ الفقس وظهور مجاميع الدبا في الطور الأول الناتج عن نضج وتزاوج الأسراب التي غزت الساحل الجنوبي الغربي من المملكة، ما بين ساحل عسير والليث، وانتشرت شمالاً حتى جنوب العاصمة المقدسة، ولم يتم مكافحتها لكثافة الأعداد وسرعة النضج ووجود العوائق التي استوجبت التأخر عن المكافحة، مشيرة إلى أن مجموعات من الجراد الناضج وغير الناضج ما زالت تتشكل في منطقة جازان، جراء الانسلاخات من الموسم الشتوي المبكر، إذ إن معظم تلك المجموعات يتوقع انتقالها من الشريط الحدودي وبعض المواقع القريبة في اليمن، التي قد تؤثر على حالة الجراد الصحراوي في ساحل عسير.

وأفادت الوزارة، بأن الوضع العام يحتاج لمزيد من المتابعة واستمرار الاستكشاف المكثف والمكافحة في جميع نطاق التكاثر الشتوي، داعيةً جميع النحالين ومربي الماشية الى التعاون مع الفرق العاملة في مكافحة الجراد الصحراوي، وذلك بالرحيل الفوري عندما يتطلب الأمر ذلك، من أجل القضاء على الإصابة في أطوارها الأولى، وعدم السماح بحدوث جيل آخر من التكاثر بسبب إعاقة مكافحة الإصابة الحالية.

وتوقعت الوزارة، استمرار هجمات الأسراب القادمة من شرق وجنوب شرق أفريقيا واليمن خلال الموسم الشتوي، وذلك لملاءمة الظروف وكثافة الأسراب المتواجدة في الدول المجاورة، وفقاً لنشرة مكتب معلومات الجراد الصحراوي الصادرة من «الفاو»، التي بينت أن الوضع في السودان واليمن وإثيوبيا وإرتيريا والصومال يتدهور بتشكل الأسراب بالكثافات العالية، إلا أن حدوث الغزو يتوقف على الظروف وحالة الطقس التي تسمح بذلك.