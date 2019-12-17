شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة متسللين سقطا بمنحدر «وعر» في جازان والان نبدء بالتفاصيل

لقي شخصان من إحدى الدول الأفريقية أمس مصرعهما بعد تعرضهما لكسور وإصابات خطيرة أثناء محاولتهما التسلل بطريقة غير نظامية للأراضي السعودية عبر الشريط الحدودي مع دولة اليمن وعبور منحدر جبلي وعر في محافظة فيفا بمنطقة جازان.

وتشير تفاصيل الحادث بحسب مصدر لـ ”الخليج 365” إلى أن المنحدر كان شديد الوعورة ولم يتمكن المتسللان من عبوره مما تسبب في سقوطهما لأسفله وتعرضهما لإصابات بليغة أدت لوفاتهما، وجرى إبلاغ الدفاع المدني بالحادثة وباشرت الموقع وانتشلت جثمانهما.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه تم تلقي بلاغ عن سقوط شخصين من منحدر جبلي بمحافظة فيفا، وعند الوصول للموقع تبين سقوط شخصين من الجنسية الإثيوبية بمنحدر جبلي شديد الوعورة، وقامت الفرق بمباشرة الحادث والقيام بعمليات الإنقاذ الجبلي وانتشال الشخصين في حالة وفاة.