شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة متسللين سقطا بمنحدر «وعر» في جازان والان نبدء بالتفاصيل
وتشير تفاصيل الحادث بحسب مصدر لـ ”الخليج 365” إلى أن المنحدر كان شديد الوعورة ولم يتمكن المتسللان من عبوره مما تسبب في سقوطهما لأسفله وتعرضهما لإصابات بليغة أدت لوفاتهما، وجرى إبلاغ الدفاع المدني بالحادثة وباشرت الموقع وانتشلت جثمانهما.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه تم تلقي بلاغ عن سقوط شخصين من منحدر جبلي بمحافظة فيفا، وعند الوصول للموقع تبين سقوط شخصين من الجنسية الإثيوبية بمنحدر جبلي شديد الوعورة، وقامت الفرق بمباشرة الحادث والقيام بعمليات الإنقاذ الجبلي وانتشال الشخصين في حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة متسللين سقطا بمنحدر «وعر» في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.