شكرا لقرائتكم خبر عن «واس» نائبا أول لرئيس «فانا» والان نبدء بالتفاصيل

انتخبت وكالة الأنباء السعودية نائبا أول لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا»، فيما انتخبت نظيرتها الكويتية نائبا ثانيا، فيما انتخبت وكالة الأنباء العمانية رئيسا للاتحاد لمدة سنتين. جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر السابع والأربعين للجمعية العمومية لـ «فانا» الذي عقد في مسقط، برعاية وزير الإعلام بسلطنة عمان د. عبدالمنعم الحسنيي. وأصدرت الجمعية العمومية قرارا بتشكيل هيئة الأمانة العامة، من وكالة الأنباء العمانية والسعودية والكويتية والفلسطينية والتونسية والأردنية والسودانية. وفازت وكالة الأنباء السعودية «واس» بجائزة أحسن صورة للمصور علي بن محمد بن ظافر الشهري بمسابقة الاتحاد لعام 2019م، فيما فازت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» بجائزة أحسن تقرير بمسابقة الاتحاد لعام 2019م.

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