شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مستودع «أدوية مخالفة» بمكة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت لجنة «مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب» بالإدارة العامة لصحة البيئة، بالتعاون مع الجهات الأمنية ومشاركة بلدية المسفلة الفرعية، مستودعًا مخالفًا بشارع المنصور بمكة المكرمة، وذلك بعد كشف المراقبين الصحيين عن كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب والزيوت المحظورة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة د. بشير أبو نجم، أن الفرق الرقابية تمكنت من الدخول للمستودع بمساندة شرطة العاصمة المقدسة، وجرى مصادرة 620 عبوة أدوية جنسية مجهولة المصدر، و130 عبوة مخاليط عسل ملكي، و1830 عبوة كحل مخلوط بمادة الرصاص المحظورة من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافةً إلى مصادرة 580 لترًا من الزيوت المخلوطة بأوراق من الأدعية والأذكار، و118 عشبة زبيب هندي، و180 كبسولة حبوب طبية إندونيسية المصدر، وإتلاف جميع المضبوطات والتخلص منها بالطرق الصحية المتبعة.

من جهته أفاد رئيس لجنة «مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب» فهد عسيري، بأن المستودع المُخالف يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، ويُدار عن طريق عمالة مخالفة لنظام العمل والإقامة، مشيراً إلى أنهم يقومون بالعمل على ترويج هذه الأدوية المُخالفة بأسعار مُغرية لعملائهم، مؤكداً القبض على المخالفين عن طريق الجهات الأمنية وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وأهاب «عسيري» بالمواطنين الإبلاغ عن مثل تلك المستودعات والمحال المخالفة عن طريق نظام «بلدي» 940 وقنوات التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة.