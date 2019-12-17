شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تتطلع لتكون شريكا في برامج رؤية المملكة 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أكد سفير كوريا الجنوبية بالرياض جو بيونج ووك، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيـس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى بلاده في وقت سابق، فتحت آفاقا جديدة في العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون، وأن تكون كوريا شريكا إستراتيجيا في برامج رؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال انعقاد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكورية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى، بمقر المجلس بالرياض، أمس، وحضور السفير الكوري. وبحثت اللجنة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية كوريا، واستعرضت العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين في شتى المجالات.

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