السديس يوجه بإنشاء أكاديمية إلكترونية

2019-12-17

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء أكاديمية إلكترونية تعنى بالتعليم عن بعد.

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وتهدف الأكاديمية إلى استخدام أحدث آليات الاتصال الحديثة في مجالات التعليم الإلكتروني، باعتمادها على الحاسوب والشبكات والوسائط المتعددة في نقل المعارف والمهارات إلى المتلقين، عبر منظومة متكاملة من المقررات والفصول الافتراضية؛ مما يسهم في رفع كفاءة وجودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية على مستوى عالٍ من الجودة والسرعة.

يأتي توجيه الشيخ السديس في طور السعي المستمر من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتطبيق التحول الإلكتروني في كافة معاملاتها وخدماتها المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، من خلال وضع الخطط والبرامج التي تهدف لتحسين مستوى الخدمات وتسريع وتيرة إنجازها عن طريق تدعيمها بالوسائل الإلكترونية الحديثة، وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية العطاء والنماء التي تطمح في أن تكون المملكة ضمن أفضل 20 نموذجًا عالميًّا في التحول الرقمي بحلول عام 2030.