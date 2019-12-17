، بفعل الأمطار.. تساقط صخور يتسبب في هدم جزئي لمنزل بـ"بركوك عسير" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المدني" باشر الموقع وتأكد من سلامة قاطني المبنى دون وقوع إصابات

تسبب تساقط صخور كبيرة في هدم جزئي لأحد المنازل في بركوك شمال منطقة عسير.

وفي التفاصيل قال المتحدث الرسمي باسم مدني عسير النقيب محمد بن عبده السيد: باشر مدني بارق حالة في بركوك لسقوط صخور من جبل على منزل نتيجة لهطول الأمطار أدت لهدم بسيط في جدار لإحدى غرف المنزل وقد تم الشخوص للموقع والتأكد من سلامة قاطني المبنى ولم تحدث أي إصابات.

وتم أخذ إقرار على صاحب المنزل بعدم رغبته في الإخلاء والإيواء ..

وأضاف سيتم شخوص لجنة حصر الأضرار صباحًا للموقع لإكمال اللازم حسب المتبع.

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