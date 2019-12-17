القبض على متورط في تكسير المركبات بـ #مكة_المكرمة

︎ : . قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على أحد المتورطين بالعبث بالمركبات. وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي أنهُ وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال تعرض عدد من المركبات بالعاصمة المقدسة للتكسير والعبث، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية لهذه الاعتداءات، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال على مرتكبيها عن تحديد هوية أحد المتورطين فيها وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر وتم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه..، وتعمل الجهات الأمنية للقبض على بقية المتورطين في تلك الاعتداءات.





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