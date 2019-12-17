بالصور.. سقوط سيارة تقودها سيدة من مرتفع فوق ملعب كرة قدم بالباحة

كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الاثنين، انقلاب سيارة تقودها سيدة مع أخرى، ما أدى إلى انقلابها وسقوطها من مرتفع داخل ملعب كرة قدم بأحد أحياء منطقة الباحة.
ومن جانبه صرّح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، عماد منسي الزهراني، أنه ورد بلاغ للعمليات على الرقم الموحد «997»، وقوع حادث انقلاب من مرتفع.
وبيَّنَ أن سيارة سقطت على ملعب كرة قدم، مساء اليوم الاثنين، وتم توجيه فرقة إسعافية إلى الموقع مخطط بني سار.
وأفاد الزهراني بأنه عند وصول الفرقة للموقع اتضح وجود إصابتين في العقد الثالث من العمر، وأن إصابتهم متوسطة.
وتم تدخل الفرق الإسعافية بالموقع ونقلهم إلى مستشفى الملك فهد، بتواجد القيادة الميدانية بالموقع.
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