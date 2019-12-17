مسار إلكتروني لخدمة الحجاج السودانيين وعقود جديدة لوكالات السفر

تتجه وزارة الشؤون الدينية في السودان إلى زيادة عدد الحجاج ورفع نسبتهم وفقاً للتعداد السكاني ليصل إلى 35 ألف حاج، بالإضافة إلى تضمين رحلة ضيوف الرحمن السودانيين إلى مسار مكة للحجاج، وتعزيز ذلك بالمسار الإلكتروني للخدمات وربطه بالمسارات الإلكترونية ذات العلاقة وإنشاء عقود جديدة مع وكالات السفر تضمن حق الزوار والمعتمرين وحقوق الوكالات ووضع التراتيب اللازمة لإنجاز ذلك.

أعلن ذلك وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح، خلال زيارته إلى المدينة المنورة، وأشاد الوزير بدور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأشار الوزير إلى أن لقاءه بوزير الحج كان ناجحا وتناول مجمل القضايا ذات العلاقة بالحج والعمرة وآليات خدمة ضيوف الرحمن وتم تقديم طلب بزيادة أعداد الحجاج السودانيين وتضمينهم في مبادرة (الطريق إلى مكة) التي تتيح فرصة الانتقال المباشر للحجاج إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ووعد وزير الحج السعودي بإدراج السودان كأولوية في هذا الشأن. مشيرا إلى تقنين الحج (الفردي) وإضافة الخدمات إليه تأمينا للحجاج وتسهيلا لأداء الشعائر.