أعلن ذلك وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح، خلال زيارته إلى المدينة المنورة، وأشاد الوزير بدور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
وأشار الوزير إلى أن لقاءه بوزير الحج كان ناجحا وتناول مجمل القضايا ذات العلاقة بالحج والعمرة وآليات خدمة ضيوف الرحمن وتم تقديم طلب بزيادة أعداد الحجاج السودانيين وتضمينهم في مبادرة (الطريق إلى مكة) التي تتيح فرصة الانتقال المباشر للحجاج إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ووعد وزير الحج السعودي بإدراج السودان كأولوية في هذا الشأن. مشيرا إلى تقنين الحج (الفردي) وإضافة الخدمات إليه تأمينا للحجاج وتسهيلا لأداء الشعائر.
كانت هذه تفاصيل خبر مسار إلكتروني لخدمة الحجاج السودانيين وعقود جديدة لوكالات السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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