

مكة المكرمة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

أدى فخامة الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة .

وكان في استقبال فخامته عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة .

// انتهى //

23:37ت م

0299





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس جمهورية قيرغيزستان يؤدي مناسك العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.