السعودية | احتفالات مميزة باليوم الوطني البحريني في مطار الدمام

الخليج 365 - الرياض- الدمام - فهد المريخي

احتفل مطار الملك فهد الدولي بالدمام اليوم الأثنين 16 ديسمبر 2019م ، بذكرى اليوم الوطني الثامن والأربعين لمملكة البحرين الشقيقة تحت شعار “وطن واحد .. شعب واحد”، فيما تم استقبال الرحلات القادمة من مملكة البحرين بالأوشحة المتزينة بأعلام المملكتين للترحيب بالواصلين على متن الخطوط البحرينية.

وقد تضمن الاحتفال تقديم الورود والحلوى البحرينية الشعبية، وركن خاص لالتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة الغالية وسط حضور لافت من مسافري ورواد المطار.

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وتعتبر هذه الاحتفالية أحد المبادرات التي تطلقها شركة مطارات الدمام “داكو”، للتفاعل مع المناسبات الوطنية والمجتمعية. وأظهرت هذه الأجواء مدى التلاحم والترابط بين البلدين وشعبهما، حيث يعد احتفال مطار الدمام جزءاً من احتفالات المملكة باليوم الوطني البحريني .

وقد شارك في الاحتفالات جميع منسوبي مطار الملك فهد الدولي من مختلف الجهات، حيث توشح الجميع بالعلم السعودي والبحريني، وقاموا بمشاركة المسافرين ببعض الهدايا التذكارية للتعبير عن بهجتهم في هذه المناسبة الغالية على قلوب السعوديين.

