- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم انخفاض درجات الحرارة اليوم مع أمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
انخفاض درجات الحرارة اليوم مع أمطار
حالة عدم استقرار جوي على الأجواء
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، توقعاته لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.
وتوقع الحيزان، في تغريدة له عبر تويتر، استمرار تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على أجواء المملكة مع بداية تسرب الرياح الشمالية الباردة، والتي ستعمل على خفض درجات الحرارة لمستويات متدنية شمالًا، فيما تكون متفاوتة التأثير في بقية القطاعات.
كما توقع الحيزان استمرار تأثير هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة على منطقة الرياض والجزء الأوسط من المنطقة الشرقية، فيما يبدأ اليوم انحدار تأثيرات الأمطار جنوب الرياض والشرقية إلى غرب وشمال غرب وشمال الإمارات وشمال عمان، ويبقى التأثير على المرتفعات حتى الطائف وشرقها.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض درجات الحرارة اليوم مع أمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.