ضباب وأمطار على الرياض وعسير لساعات

2019-12-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ضباب على بعض المناطق حتى صباح يوم غد.

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وقالت الأرصاد عبر حسابها بموقع تويتر: إن الحالة على منطقة عسير وتحديدًا أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل، حيث تشهد هذه المناطق تدنيًا في مدى الرؤية.

وفي الرياض، حذرت الأرصاد من أمطار وضباب ونشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة على مناطق الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والرين والزلفى والسليل والعاصمة والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات ووادي الدواسر، حتى التاسعة صباح يوم غد.

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