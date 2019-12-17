مفاجآت تركي آل الشيخ في حفل تدشين هوية عكاظ الجديدة

2019-12-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

رعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، حفل تدشين هوية عكاظ الجديدة، الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد في العاصمة الرياض.



وكشف تركي آل الشيخ حجم زوار المملكة خلال موسم الرياض، والذي بلغ نحو 10 مليون و300 ألف زائر و206 ألف سائح، مضيفًا أن الدخل المبدئي المباشر لموسم الرياض تجاوز مليار ريال سعودي، كما بيّن عدد الوظائف المباشرة التي تم توفيرها بنحو 34 ألف و700 وظيفة، والوظائف الغير مباشرة بلغت 17 ألف و300 وظيفة.

وتعهد رئيس الهيئة العامة للترفيه بإطلاق موسم الشرقية وموسم جدة قريبًا.

المشاركون:

حضر الحفل وزير الإعلام تركي الشبانة وعدد من المسؤولين والسفراء والشخصيات البارزة إعلاميًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا.

آفاق جديدة:

أوضح رئيس تحرير صحيفة “عكاظ”، جميل الذيابي، أن هذا المشروع الرائد لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير والمتابعة اليومية الدقيقة من رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله صالح كامل.



وكشف الذيابي أن فكرة التطوير انبثقت من حرص “عكاظ” على فتح آفاقٍ جديدةٍ في ظلِّ تطوّر وسائل الاتصال المتسارعة بفضل التقدم العلمي والثورة التقنية، إذ أصبحت وسائل الإعلام تمارس دورًا جوهريًّا في إثارة اهتمام الجمهور بالقضايا والأحداث اليومية؛ لأنها تُعدُّ مصدرًا رئيسيًّا يلجأ إليه الجمهور للحصول على المعلومات عن القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية كافة؛ بسبب فاعليتها وانتشارها الواسع وقدرتها على الوصول ومخاطبة القسم الأعظم من التكوينات المجتمعية.

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ملامح التطور:

كشف الذيابي أن “عكاظ” بدءًا من الثلاثاء ستصافح قرّاءها بهوية جديدة تركز على التقنيات والتطبيقات الجديدة بموازاة النسخة الورقية، فضلًا عن منصاتها المتعددة في “السوشيال ميديا”.

وأضاف الذيابي أن التطوير الجديد لم يقتصر على تغيير الهوية البصرية للصحيفة، بل يمتد ليشمل المحتوى المقروء والمسموع والمرئي مع رسم سياسة تحريرية تتناغم مع تغير أنماط الاهتمام والبحث والقراءة لدى الجمهور، وشيوع ثقافة البحث السريع عن المعلومة، موضحًا أن التطوير الجديد يخدم رسالة “عكاظ” الوطنية ودورها التنويري الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

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