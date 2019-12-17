معاناة أهالي المحمدية يقابلها صمت صحة حفر الباطن!

2019-12-16

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

ناشد عدد من سكان حي المحمدية بحفر الباطن المسؤولين بالصحة، سرعة افتتاح مركز صحي الحي الذي اكتمل بناؤه قبل فترة، وتسبب التأخر في مراجعتهم لعدة مراكز بعيدة في الصباح والمساء.

وقال فراج العضيلة في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن المركز قريب لمنزله دون أي فائدة لسكان الحي، وأنه يضطر للذهاب لمركز شرق المحمدية لحجز المواعيد، مناشدًا صحة حفر الباطن سرعة افتتاح المستوصف لكي يخدم الأهالي.

من جهته، أشار علي العنزي إلى أنه رغم الكثافة السكانية في الحي إلا أن تأخر افتتاح المركز يسبب ضغطًا على المراكز المجاورة أثناء مراجعتهم، متسائلًا عن أسباب عدم الافتتاح.

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أما إبراهيم الشمري فقال: إنه يضطر للذهاب إلى مركز صحي الواحة للمراجعة صباحًا، وفي المساء يذهب إلى مركز شرق المحمدية، مطالبًا بافتتاح المركز لخدمة أهالي الحي.

من جانبها، تواصلت “متابعات الخليج 365” مع المتحدث الرسمي بصحة حفر الباطن، ناصر بن مصلح الغرابي، للتوضيح حول أسباب تأخر الافتتاح، إلا أنه لم يرد على الاستفسارات.

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