، تكريم ضباط وأفراد لدورهم البارز في كشف غموض قضايا جنائية بالطائف ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كرّم مدير شرطة محافظة الطائف اللواء علي بن سليم العطوي، كلاً من مدير مركز شرطة الشرقية المقدم نواف بن حامد الحارثي، والمقدم عبدالرحمن بن سعد الجعيد؛ والرائد هاني بن مشعل الثبيتي، والملازم أول مشاري بن فواز الشيباني، والرقيب سعد بن فيصل العييلي، والعريف سلطان بن حسن الحارثي، والجندي أول نواف بن عبدالله الجعيد، الذين كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية مؤخراً.
ويأتي ذلك امتداداً لحرص واهتمام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بكل ما من شأنه دعم وتحفيز رجال الأمن؛ سعياً للرقي بكفاءة أداء الأجهزة الأمنية، وحثهم على بذل مزيد من الجد والاجتهاد، لمواصلة ما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة في مكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها.
بدورهم، عبّر رجال الأمن المكرَّمون عن شكرهم وتقديرهم لمدير الأمن العام بدعمه وتشجيعه المستمر للمنسوبين بمختلف المناطق، مؤكدين في الوقت ذاته عزمهم على المضي قدماً في أداء مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة؛ سعياً لتحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره في ظل القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
حضر التكريم مدير إدارة شؤون الأمن بشرطة الطائف العقيد شرف بن خلف الله الثمالي.مدير الأمن العام خالد الحربي تكريم ضباط وأفراد
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 12:54 AM
بتوجيه مدير الأمن العام.. سعياً للرقي بكفاءة أداء الأجهزة الأمنية
بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كرّم مدير شرطة محافظة الطائف اللواء علي بن سليم العطوي، كلاً من مدير مركز شرطة الشرقية المقدم نواف بن حامد الحارثي، والمقدم عبدالرحمن بن سعد الجعيد؛ والرائد هاني بن مشعل الثبيتي، والملازم أول مشاري بن فواز الشيباني، والرقيب سعد بن فيصل العييلي، والعريف سلطان بن حسن الحارثي، والجندي أول نواف بن عبدالله الجعيد، الذين كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية مؤخراً.
ويأتي ذلك امتداداً لحرص واهتمام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بكل ما من شأنه دعم وتحفيز رجال الأمن؛ سعياً للرقي بكفاءة أداء الأجهزة الأمنية، وحثهم على بذل مزيد من الجد والاجتهاد، لمواصلة ما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة في مكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها.
بدورهم، عبّر رجال الأمن المكرَّمون عن شكرهم وتقديرهم لمدير الأمن العام بدعمه وتشجيعه المستمر للمنسوبين بمختلف المناطق، مؤكدين في الوقت ذاته عزمهم على المضي قدماً في أداء مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة؛ سعياً لتحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره في ظل القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
حضر التكريم مدير إدارة شؤون الأمن بشرطة الطائف العقيد شرف بن خلف الله الثمالي.
، تكريم ضباط وأفراد لدورهم البارز في كشف غموض قضايا جنائية بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم ضباط وأفراد لدورهم البارز في كشف غموض قضايا جنائية بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.