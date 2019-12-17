، "سجون عسير" تشارك في حملة "صديقي ذو همة " لذوي الاحتياجات الخاصة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن 52 جهة حكومية وأهلية وتطوعية في إطار الشراكة المجتمعية مع التعليم

بدعوة من الإدارة العامة للتعليم بعسير، شاركت مديرية السجون بمنطقة عسير ممثلة في قسم تنسيق وتطوير الشراكات، وسجن النساء بأبها في المعرض المقام بمركز عسير مول التجاري بأبها، ضمن ٥٢ جهة حكومية وأهلية وتطوعية.

فيما تم تكريم مديرية السجون بمنطقة عسير من قِبل مدير عام التعليم بمنطقة عسير، على هذه المشاركة، التي تأتي ضمن الشراكة المجتمعية مع التعليم ومشاركة السجون بمنطقة عسير للمجتمع الخارجي في مختلف المجالات والفعاليات، وتسليط الضوء على الخدمات التي تقدم للنزلاء والنزيلات من ذوي الاحتياجات الخاصة وفق برامج صحية واجتماعية ونفسية تقدم من قِبل الاختصاصيين والاختصاصيات بالسجون.

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