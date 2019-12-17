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بدعوة من الإدارة العامة للتعليم بعسير، شاركت مديرية السجون بمنطقة عسير ممثلة في قسم تنسيق وتطوير الشراكات، وسجن النساء بأبها في المعرض المقام بمركز عسير مول التجاري بأبها، ضمن ٥٢ جهة حكومية وأهلية وتطوعية.
فيما تم تكريم مديرية السجون بمنطقة عسير من قِبل مدير عام التعليم بمنطقة عسير، على هذه المشاركة، التي تأتي ضمن الشراكة المجتمعية مع التعليم ومشاركة السجون بمنطقة عسير للمجتمع الخارجي في مختلف المجالات والفعاليات، وتسليط الضوء على الخدمات التي تقدم للنزلاء والنزيلات من ذوي الاحتياجات الخاصة وفق برامج صحية واجتماعية ونفسية تقدم من قِبل الاختصاصيين والاختصاصيات بالسجون.
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 12:51 AM
ضمن 52 جهة حكومية وأهلية وتطوعية في إطار الشراكة المجتمعية مع التعليم"سجون عسير" تشارك في حملة "صديقي ذو همة " لذوي الاحتياجات الخاصة
بدعوة من الإدارة العامة للتعليم بعسير، شاركت مديرية السجون بمنطقة عسير ممثلة في قسم تنسيق وتطوير الشراكات، وسجن النساء بأبها في المعرض المقام بمركز عسير مول التجاري بأبها، ضمن ٥٢ جهة حكومية وأهلية وتطوعية.
فيما تم تكريم مديرية السجون بمنطقة عسير من قِبل مدير عام التعليم بمنطقة عسير، على هذه المشاركة، التي تأتي ضمن الشراكة المجتمعية مع التعليم ومشاركة السجون بمنطقة عسير للمجتمع الخارجي في مختلف المجالات والفعاليات، وتسليط الضوء على الخدمات التي تقدم للنزلاء والنزيلات من ذوي الاحتياجات الخاصة وفق برامج صحية واجتماعية ونفسية تقدم من قِبل الاختصاصيين والاختصاصيات بالسجون.
، "سجون عسير" تشارك في حملة "صديقي ذو همة " لذوي الاحتياجات الخاصة ،
المصدر : الخليج 365
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