، للعام الخامس.. "طالبتان سعوديتان" تحصدان ألقاب "الرياضيات الذهنية" بكمبوديا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الخليج 365" تابعت الإنجازات السعودية بالمسابقة في تقارير إخبارية سابقة منذ أعوام عدة

في إنجاز وطني، يتكرر للعام الخامس على التوالي، حققت الطالبتان "رميز فهد عشري، وتولين عائض دعجم" المراكز الأولى، وحصدتا الألقاب في مسابقة الرياضيات الذهنية العالمية UC MAS 2019 المقامة هذا العام في دولة كمبوديا جنوبي شرقي آسيا.

وتفصيلاً، حصدت السعودية هذا العام من بين ٧٤١٠ متسابقين من ٤٢ دولة، من خلال الطالبة "رميز عشري" من مدرسة الأندلس المتوسطة بجدة، التي تشارك للمرة الرابعة في المسابقة، المركز الأول في "المستوى السادس".

وكانت "عشري" قد حققت المركز الثاني في مشاركتها السابقة في "ماليزيا"، ووعدت ببذل الجهد هذا العام لتحقق الصدارة، وتسجل اللقب باسم الوطن في "كمبوديا".

وانتزعت زميلتها بالمدرسة نفسها، الطالبة "تولين عائض دعجم" (١٣ عامًا) لقب "البطل" في "المستوى الأول" في مشاركتها الأولى بالمسابقة.

ووصلت "رميز وتولين" بطلتا العالم هذا العام إلى أرض الوطن عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وأهدتا هذا الإنجاز لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - على الاهتمام والدعم اللذين يجدهما قطاع التعليم في السعودية.

وقالت الطالبة "رميز عشري" التي تدرس بمتوسطة الأندلس بجدة لـ"الخليج 365": اللهم لك الحمد على هذا الإنجاز العظيم. كنت قد وعدتكم العام الماضي بتحقيق اللقب، وها هو الحلم يتحقق في كمبوديا.

وعبّر والد الطالبة "رميز" عن سعادته بهذا الإنجاز الذي سجلته ابنته باسم الوطن، وقال: أهدي هذا الإنجاز لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله -، وإلى منسوبي التعليم بجدة، ولا أنسى شكر صاحبة الفضل بعد الله منسوبات مدرسة الأندلس المتوسطة بجدة.

كما شاركتها زميلتها "تولين دعجم" بقولها: فخورة بمشاركتي الأولى هذا العام، وأعد الوطن بالتألق في المشاركات القادمة بحول الله.

وقدمت إدارة المدرسة التهنئة للطالبتين الموهوبتين، وأهدت هذا الفوز والإنجاز العالمي إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ووزير التعليم ومنسوبيها في مدينة جدة، والشعب السعودي كافة.

وتابعت "الخليج 365" سير ومراحل المسابقة في تقارير إخبارية سابقة منذ أعوام عدة، ورصدت تحقيق طلاب وطالبات سعوديين الألقاب، بدءًا من تحقيق الطالب "محمد الشنبري" لقب بطل الخوارزمي في الرياضيات الذهنية على مدار ثلاثة أعوام، ابتدأها من الهند، ثم كوريا الجنوبية فجنوب إفريقيا. كما رصدت العام الماضي تحقيق الطالبتين السعوديتين "ليان العوفي، ورميز عشري" المركز الثاني بالمسابقة المقامة في العاصمة الماليزية "كوالالمبور"، وتكرر الإنجاز هذا العام في "كمبوديا" بتحقيق طالبتَيْن سعوديتَيْن اللقب.

يُذكر أن الوفد السعودي المشارك في المسابقة هذا العام وصل لنحو 53 طالبًا من مختلف الإدارات التعليمية.

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