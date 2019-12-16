محمد بن مسعود - الدمام - استهدف مجموعة من المتمردين في منطقة حمالة قتل قيادي في ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الاثنين)، بنيران الجيش الوطني اليمني جنوبي محافظة لحج. وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني اليمني استهدفت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، في منطقة حُمالة بجهة كرش. وأضاف أن الاستهداف أسفر عن قتل عددٍ من عناصر الميليشيا المتمردة بينهم القيادي المدعو أبو عبدالله العمراني، وجرح آخرين.اليمن الجيش الوطني اليمني مليشيا الحوثي إيران الجيش اليمني يقضي على قيادي حوثي في لحج صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-16 قتل قيادي في ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الاثنين)، بنيران الجيش الوطني اليمني جنوبي محافظة لحج. وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني اليمني استهدفت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، في منطقة حُمالة بجهة كرش. وأضاف أن الاستهداف أسفر عن قتل عددٍ من عناصر الميليشيا المتمردة بينهم القيادي المدعو أبو عبدالله العمراني، وجرح آخرين. Advertisements 16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 10:40 PM استهدف مجموعة من المتمردين في منطقة حمالة استهدف مجموعة من المتمردين في منطقة حمالة قتل قيادي في ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الاثنين)، بنيران الجيش الوطني اليمني جنوبي محافظة لحج. وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني اليمني استهدفت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، في منطقة حُمالة بجهة كرش. وأضاف أن الاستهداف أسفر عن قتل عددٍ من عناصر الميليشيا المتمردة بينهم القيادي المدعو أبو عبدالله العمراني، وجرح آخرين. ، الجيش اليمني يقضي على قيادي حوثي في لحج ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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