، أهالي المخواة: مشكلة تقنية في "بلدي" تعطل إصدار رخص البناء ،

أبدى عددٌ من أهالي محافظة المخواة شكواهم لعدم تمكنهم من استخراج رخص بناء جديدة، مشيرين إلى أن المشكلة انحصرت على محافظتهم فقط دون المحافظات الأخرى المجاورة، بحجة مشكلة تقنية في موقع "بلدي"، مؤكدين استكمالهم لمتطلبات الرخص واستحقاق بعضهم لقروض عقارية، ولكن رخصة البناء، أعاقت الحصول على القروض وبدء التشييد.
وقال لـ"الخليج 365" مشرف العمري: "مشكلتي ومشكلة الكثير بمحافظة المخواة عدم قدرتنا على استخراج رخصة بناء جديدة علمًا بأن المحافظات المجاورة لنا يمكنهم استخراج رخص البناء بسهولة، وأغلبنا مستحقون للقروض العقارية من صندوق التنمية والأراضي التي نريد البناء عليها في مخططات حكومية معتمدة، وجميع الإجراءات والأوراق الخاصة بها سليمة ونظامية".
وأضاف: "عند مراجعاتنا للبلدية يفيدوننا بأن هناك مشكلة تقنية من الوزارة في موقع بلدي، ولنا الآن قرابة شهرين على هذا الحال، وقد استخرجت قرارًا مساحيًا، ودفعت رسومه، ولم يكمل عشرة أيام، وأفادوا بأنه قديم، ولم يعد صالحًا مع التحديث الجديد لموقع بلدي، ولم نجد من يحل هذه المشكلة، ولا نعلم إلى أين نتجه لتسوية الوضع الذي اقتصر فقط على محافظة المخواة".
وتابع: "نناشد مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية وإمارة الباحة حلّ المشكلة التي تتسبب في إيقاف التنمية بالمحافظة".
"الخليج 365" عرضت الشكوى على متحدث أمانة الباحة صديق الشيخي منذ ثمانية أيام، لكنه لم يجب عن الاستفسار حتى الوقت الحالي.
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 12:04 AM
ناشدوا مسؤولي "وزارة الشؤون البلدية" و"إمارة الباحة" حل المشكلة
أبدى عددٌ من أهالي محافظة المخواة شكواهم لعدم تمكنهم من استخراج رخص بناء جديدة، مشيرين إلى أن المشكلة انحصرت على محافظتهم فقط دون المحافظات الأخرى المجاورة، بحجة مشكلة تقنية في موقع "بلدي"، مؤكدين استكمالهم لمتطلبات الرخص واستحقاق بعضهم لقروض عقارية، ولكن رخصة البناء، أعاقت الحصول على القروض وبدء التشييد.
وقال لـ"الخليج 365" مشرف العمري: "مشكلتي ومشكلة الكثير بمحافظة المخواة عدم قدرتنا على استخراج رخصة بناء جديدة علمًا بأن المحافظات المجاورة لنا يمكنهم استخراج رخص البناء بسهولة، وأغلبنا مستحقون للقروض العقارية من صندوق التنمية والأراضي التي نريد البناء عليها في مخططات حكومية معتمدة، وجميع الإجراءات والأوراق الخاصة بها سليمة ونظامية".
وأضاف: "عند مراجعاتنا للبلدية يفيدوننا بأن هناك مشكلة تقنية من الوزارة في موقع بلدي، ولنا الآن قرابة شهرين على هذا الحال، وقد استخرجت قرارًا مساحيًا، ودفعت رسومه، ولم يكمل عشرة أيام، وأفادوا بأنه قديم، ولم يعد صالحًا مع التحديث الجديد لموقع بلدي، ولم نجد من يحل هذه المشكلة، ولا نعلم إلى أين نتجه لتسوية الوضع الذي اقتصر فقط على محافظة المخواة".
وتابع: "نناشد مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية وإمارة الباحة حلّ المشكلة التي تتسبب في إيقاف التنمية بالمحافظة".
"الخليج 365" عرضت الشكوى على متحدث أمانة الباحة صديق الشيخي منذ ثمانية أيام، لكنه لم يجب عن الاستفسار حتى الوقت الحالي.
، أهالي المخواة: مشكلة تقنية في "بلدي" تعطل إصدار رخص البناء ،
المصدر : الخليج 365
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