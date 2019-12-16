، الفيصل من "القدية": في رالي داكار سيرى العالم طبيعة بلادنا وصحراءها الرائعة ،

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بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أقيم في القدية اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بكشف تفاصيل رالي داكار السعودية 2020 والذي يأتي ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة.
وقال الفيصل في المؤتمر الصحفي: "نترقب بلهفةٍ انطلاق رالي داكار السعودية 2020، والذي يعد ثمرةً لثقة قيادتنا وعزمها وطموحها، وسيكون نجاحه المنتظر نواةً للمزيد من الإنجازات التي يفخر بها الوطن في مسيرته الواثقة نحو استكمال رؤية 2030".
وأضاف: مع قرب انطلاق رالي داكار هنا في أرض المملكة، سيرى العالم عبر جولاته طبيعة بلادنا الخلّابة، وصحراءها الرائعة، وسيقترب العالم أكثر من أي وقت مضى من شعب المملكة المضياف الذي يتطلّع للترحيب بالعالم، هنا بداية تاريخٍ جديدٍ لرالي داكار.
من جانبه قال الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات : "الآن بدأت الحكاية وبدأ العمل الدؤوب كي تكون هذه النسخة هي الأفضل في تاريخ السباق بمشاركة متسابقين من جميع أنحاء العالم، رجالاً ونساءً، كلٌ آتٍ إلى مملكة الخير آملاً أن يشارك بمغامرةٍ لا تُنسى".
بعد ذلك انطلقت الجلسة الحوارية التي ضمت الأمير خالد بن سلطان الفيصل، والسائقين السعوديين (يزيد الراجحي - مشعل الغنيم - طلال البدر - إبراهيم المهنا) المشاركين في رالي داكار السعودية 2020.
رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل القدية برنامج جودة الحياة رالي داكار السعودية 2020
الفيصل من "القدية": في رالي داكار سيرى العالم طبيعة بلادنا وصحراءها الرائعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-16
بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أقيم في القدية اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بكشف تفاصيل رالي داكار السعودية 2020 والذي يأتي ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة.
وقال الفيصل في المؤتمر الصحفي: "نترقب بلهفةٍ انطلاق رالي داكار السعودية 2020، والذي يعد ثمرةً لثقة قيادتنا وعزمها وطموحها، وسيكون نجاحه المنتظر نواةً للمزيد من الإنجازات التي يفخر بها الوطن في مسيرته الواثقة نحو استكمال رؤية 2030".
وأضاف: مع قرب انطلاق رالي داكار هنا في أرض المملكة، سيرى العالم عبر جولاته طبيعة بلادنا الخلّابة، وصحراءها الرائعة، وسيقترب العالم أكثر من أي وقت مضى من شعب المملكة المضياف الذي يتطلّع للترحيب بالعالم، هنا بداية تاريخٍ جديدٍ لرالي داكار.
من جانبه قال الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات : "الآن بدأت الحكاية وبدأ العمل الدؤوب كي تكون هذه النسخة هي الأفضل في تاريخ السباق بمشاركة متسابقين من جميع أنحاء العالم، رجالاً ونساءً، كلٌ آتٍ إلى مملكة الخير آملاً أن يشارك بمغامرةٍ لا تُنسى".
بعد ذلك انطلقت الجلسة الحوارية التي ضمت الأمير خالد بن سلطان الفيصل، والسائقين السعوديين (يزيد الراجحي - مشعل الغنيم - طلال البدر - إبراهيم المهنا) المشاركين في رالي داكار السعودية 2020.
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
11:34 PM
حضر مؤتمراً صحفياً للكشف عن رالي 2020
بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أقيم في القدية اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بكشف تفاصيل رالي داكار السعودية 2020 والذي يأتي ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة.
وقال الفيصل في المؤتمر الصحفي: "نترقب بلهفةٍ انطلاق رالي داكار السعودية 2020، والذي يعد ثمرةً لثقة قيادتنا وعزمها وطموحها، وسيكون نجاحه المنتظر نواةً للمزيد من الإنجازات التي يفخر بها الوطن في مسيرته الواثقة نحو استكمال رؤية 2030".
وأضاف: مع قرب انطلاق رالي داكار هنا في أرض المملكة، سيرى العالم عبر جولاته طبيعة بلادنا الخلّابة، وصحراءها الرائعة، وسيقترب العالم أكثر من أي وقت مضى من شعب المملكة المضياف الذي يتطلّع للترحيب بالعالم، هنا بداية تاريخٍ جديدٍ لرالي داكار.
من جانبه قال الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات : "الآن بدأت الحكاية وبدأ العمل الدؤوب كي تكون هذه النسخة هي الأفضل في تاريخ السباق بمشاركة متسابقين من جميع أنحاء العالم، رجالاً ونساءً، كلٌ آتٍ إلى مملكة الخير آملاً أن يشارك بمغامرةٍ لا تُنسى".
بعد ذلك انطلقت الجلسة الحوارية التي ضمت الأمير خالد بن سلطان الفيصل، والسائقين السعوديين (يزيد الراجحي - مشعل الغنيم - طلال البدر - إبراهيم المهنا) المشاركين في رالي داكار السعودية 2020.
، الفيصل من "القدية": في رالي داكار سيرى العالم طبيعة بلادنا وصحراءها الرائعة ،
المصدر : الخليج 365
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