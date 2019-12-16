شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من تدني الرؤية في 6 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لـ مكة المكرمة – الباحة – عسير – الرياض – الحدود الشمالية – الجوف”. وحذرت الهيئة من ضباب ورياح مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية. وتوقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة 09:00 غدا الثلاثاء.

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