شكرا لمتابعة خبر عن حرمان الطالب المعتدي على معلم بالقنفذة من فصليين دراسيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خلصت لجنة التحقيق في قضية اعتداء طالب على معلم طعنًا في محافظة القنفذة، إلى عقاب الطالب بحرمانه من الدراسة لمدة فصلين دراسيين.

واعتمد مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، قرار اللجنة الذي جاء بناء على ما نصت عليه قواعد السلوك والمواظبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية من مخالفات الدرجة السادسة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لتعليم القنفذة محمد شار المرحبي، بأن إدارة التعليم أكدت على أن الأنظمة والتشريعات أوجدت حتى تكفل الحماية لكل فرد في المنظومة التعليمية، وأنها لن تتوانى في تطبيق كل ما يعطي صاحب الحق حقه والمعلم مكانته.