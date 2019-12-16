شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الجمارك: كود « 629 » لا يعني أن الدخان مصنّع في جبل علي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد محافظ هيئة الزكاة والدخل سهيل أبانمي اليوم الاثنين، على أن مصانع التبغ لم تتغير، ولا علاقة للدخان الجديد بمصانع “جبل علي”.
وقال المحافظ خلال لقاءه في برنامج ” في الصورة ” : ضريبة السلع الانتقائية بنسبة 100% على التبغ ومنتجاته، وهذه الضريبة تفرض على السلع الضارة بالصحة والبيئة.
وأشار المحافظ، إلى استحالة دخول التبغ “المزور” إلى المملكة، بسبب “الختم الضريبي” لذي يكون على المنتج.
في حين أكد محافظ هيئة الجمارك أحمد الحقباني: على أن كود “629” لا يعني أن الدخان مصنّع في جبل علي..
وقال أحمد الحقباني: طريقة تخزين الدخان لم تتغير في منافذنا الجمركية.
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