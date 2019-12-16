شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الجمارك: كود « 629 » لا يعني أن الدخان مصنّع في جبل علي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محافظ هيئة الزكاة والدخل سهيل أبانمي اليوم الاثنين، على أن مصانع التبغ لم تتغير، ولا علاقة للدخان الجديد بمصانع “جبل علي”.

وقال المحافظ خلال لقاءه في برنامج ” في الصورة ” : ضريبة السلع الانتقائية بنسبة 100% على التبغ ومنتجاته، وهذه الضريبة تفرض على السلع الضارة بالصحة والبيئة.

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وأشار المحافظ، إلى استحالة دخول التبغ “المزور” إلى المملكة، بسبب “الختم الضريبي” لذي يكون على المنتج.

في حين أكد محافظ هيئة الجمارك أحمد الحقباني: على أن كود “629” لا يعني أن الدخان مصنّع في جبل علي..

وقال أحمد الحقباني: طريقة تخزين الدخان لم تتغير في منافذنا الجمركية.