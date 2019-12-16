شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه.. استمرار تدني الرؤية في منطقتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيه متقدم لمنطقتي ” الرياض – القصيم ” . وحذرت الهيئة في التنبيه من استمرار رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية. وتوقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة 02:00 غدًا الثلاثاء.

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