شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حقيقة وجود نشارة خشب في الدخان الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد رئيس هيئة الغذاء والدواء هشام الجضعي، على أن طعم الدخان الجديد تغير، موضحًا أن السبب في ذلك شركات التبغ.
وقال الجضعي خلال لقاءه في برنامج ” في الصورة ” : بناء على رأي وشكاوى المستهلك.. نعم، طعم الدخان الجديد ” تغير ” ، ومن غيّر في مكونات التبغ هم شركات التبغ.
وأضاف : شركات الدخان لم تنتهك المواصفات، ولم نجد اختلاف بين مواصفات الدخان القديم والجديد، لكن هناك مكونات أخرى تضيفها الشركات لتغيير نكهة المنتج.
وتابع : بعد فحص وتحليل الدخان الجديد لم نجد أنه مغشوش أو به نشارة خشب أو مواد سامة.
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