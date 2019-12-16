شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حقيقة وجود نشارة خشب في الدخان الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد رئيس هيئة الغذاء والدواء هشام الجضعي، على أن طعم الدخان الجديد تغير، موضحًا أن السبب في ذلك شركات التبغ.

وقال الجضعي خلال لقاءه في برنامج ” في الصورة ” : بناء على رأي وشكاوى المستهلك.. نعم، طعم الدخان الجديد ” تغير ” ، ومن غيّر في مكونات التبغ هم شركات التبغ.

وأضاف : شركات الدخان لم تنتهك المواصفات، ولم نجد اختلاف بين مواصفات الدخان القديم والجديد، لكن هناك مكونات أخرى تضيفها الشركات لتغيير نكهة المنتج.

وتابع : بعد فحص وتحليل الدخان الجديد لم نجد أنه مغشوش أو به نشارة خشب أو مواد سامة.