شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من المرور بشأن أقفال الأمان للأبواب الخلفية في المركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الإدارة العامة للمرور، تحذير للسائقين والسائقات بشأن أقفال الأمان للأبواب الخلفية. وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : على قائدي المركبات الحرص على استخدام أقفال الأمان للأبواب الخلفية، لحماية الأطفال وسلامتهم أثناء جلوسهم في مقاعدهم. وشددت المرور، على ضرورة وضع العلامات التحذيرية لتنبيه السائقين ومستخدمي الطرق؛ لأنها تحمي من العديد من الأخطار.

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