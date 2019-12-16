شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. السيول تداهم طريق بحر أبو سكينة – الحريضة وتُعيق المرور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد الطريق الرابط بين بحر أبو سكينة – الحريضة، مساء اليوم الاثنين، تلبُّكًا مروريًا إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت وجريان السيول.

وأوضح مقطع فيديو، السيول التي طمرت الطريق، وكذلك وجود الجهات ذات العلاقة لمباشرة الموقع وإعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.

كما أظهر الفيديو وجود بعض أعمال الصيانة في أحد الكباري بوادي خيم بعدما طمرت السيول الطريق البديل، في حين تعمل الجهات المعنية على تنظيم حركة السير.