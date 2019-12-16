شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وفاة نجمة سعودية في حادث مروع.. والحزن يعم المملكة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - امرأة تعاشر أسد مفترس وحينما وصلت إلى غمرة الفرحة .. كانت النهاية صادمة (فيديو) صادم: والد طفلة عمرها 12 عاما يدعو أصدقاءه لاغتصابها.. لن تصدق ماهو السبب؟

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