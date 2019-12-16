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عدن - ياسمين التهامي - كشفت الإعلام العماني، حقيقة وفاة السلطان قابوس، بعد ترويج شائعات، من قبل خلايا التجسس الإماراتية وذباب بن زايد الإلكتروني، وتلفيق الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقعهم الممولة.

ونفت العديد من الحسابات العُمانية والصفحات الموثقة بتويتر السلطنة، صحة الشائعات التي تروج لها كتائب الذباب الإلكتروني في الإمارات عن تدهور صحة السلطان قابوس بن سعيد، مؤكدين أن هذه الشائعات تسعى من خلالها كتائب الذباب لصرف النظر عن حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية التي كبدت عيال زايد خسائر فادحة.

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عاجل : حقيقة وفاة السلطان قابوس بعد تهور مفاجئ في صحته .. وإعلام عمان يتهم الإمارات وخلية التجسس ويكشف ”التفاصيل كاملة”

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وكانت حسابات إماراتية ضمن كتائب الذباب التي يديرها حمد المزروعي، زعمت أن عودة السلطان قابوس لعمان بعد سفره لبلجيكا كانت بسبب عدم جدوى العلاج لحالته المرضية ورغبة السلطان قضاء أيامه الأخيرة بعمان، حسب مزاعم الذباب.

الشائعات التي فندتها حسابات عمانية شهيرة حيث ذكر مهندس البرمجيات العُماني سعيد البرعمي صاحب الحساب الموثق بتويتر، أن كتائب الذباب استندت لخبر بصحيفة إلكترونية هولندية مغمورة عن تدهور حالة السلطان #قابوس_بن_سعيد عبر كاتب مغمور يدعى(رالف ديكرز).

مشددا على أن خبر الصحيفة المزعومة يتنافى مع كل ما نشرته وكالات الأنباء العالمية الموثوقة.

فيما شدد آخرون على أن هدف هذه الحملات من قبل الذباب الإلكتروني هدفها جعل السلطنة في حالة من عدم الاستقرار، مطالبين العمانيين بعدم الالتفات لهذه الشائعات وأخذ الاخبار من مصادرها الرسمية.

وذكر نشطاء أن الإمارات تسعى من خلال نشر هذه الشائعات عبر ذبابها بتويتر إلى التشويش على حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية المغشوشة والتي لاقت تفاعلا واسعا في الخليج.

وكان مغردون سعوديون، أطلقوا حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية لمقاطعة المنتجات الإماراتية، بعد أن أغرقت الأخيرة السوق السعودي ببضائع، قالوا إنها “مغشوشة”.

وتصدر وسم “#مقاطعه_المنتجات_الإماراتية” قائمة الوسوم الأكثر تداولًا بالتريند السعودي على تويتر، وعبر مغردون خلاله عن سخطهم حيال إنتاج البضائع الإماراتية خارج دولة الإمارات وحظر بيعها داخل الدولة، إذ يرون أن معظمها إما “مغشوش” أو “مقلد”.

ويقول سعوديون: إن أي منتج يبدأ رقمه بـ”629″ وهو رمز الإمارات، يجب الابتعاد عنه، كون الأخيرة جعلت السعودية “حقل تجارب”، على حد قولهم.

ويرى محللون أن الإمارات ستعاني اقتصاديًّا في حال نجحت دعوات المقاطعة السعودية؛ حيث تشكل واردات الصادرات دخلًا كبيرًا يعتمد عليه في الدخل القومي الإماراتي وقد يتبع ذلك تداعيات سياسية تؤثر عليها.