شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يفاجئ السعوديين بـ ”خطة جديدة” بشأن اكتتاب أرامكو.. ويضع الدول الغربية في صدمة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة "فينانشال تايمز" الأمريكية، عن مفاجأة نفذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المملكة، بعكس الوعود التي أطلقها للدول الغربية.

وأكدت الصحيفة في تقرير مطول حول صعود نجم محمد بن سلمان، في السعودية: إن "ولي العهد استغل عملية طرح شركة (أرامكو) النفطية للاكتتاب، وعزز سيطرته على الدولة".

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محمد بن سلمان يفاجئ السعوديين بـ "خطة جديدة" بشأن اكتتاب أرامكو.. ويضع الدول الغربية في صدمة!

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ونقل التقرير عن الأستاذة الزائرة بكلية لندن للاقتصاد، مضاوي الرشيد، قولها: إن "الطرح العام الأوّلي كشف التناقضات في خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وأضافت "الرشيد": أن "محمد بن سلمان تعهد بتقليص نفوذ الدولة، لكن ما فعله حقًا هو زيادة سيطرته، بالرغم من كل الحديث عن الخصخصة، فإنه مركز كل شيء".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "عملية اكتتاب أرامكو استغرقت وقتًا طويلًا، وشهدت إقالة وزير الطاقة، خالد الفالح، حين بدا أنه عائق أمام إتمامها، كما أن مديرين تنفيذيين بالشركة قالوا إن اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية تم بمعزل عنهم".

وأضافت: "بالرغم من هذا، فإن مستشاري بن سلمان) سعداء، حتى وإن تم تقليص حجم العملية بسبب فتور الطلب الدولي، فقد تم إدراج الأسهم بالفعل، كما حققت الشركة القيمة المطلوبة عند تريليوني دولار".

واستدركت "فينانشال تايمز" حديثها، بأنه "بدلًا من جذب أموال من شتى أنحاء العالم إلى الشركة التي تعد بمثابة جوهرة المملكة، اقتصرت العملية على المنطقة".

وختمت الصحيفة، بأن "العملية تلقت دعمًا بقيمة خمسة مليارات دولار من أبوظبي، وأموال من أولئك المتورطين في الحملة على الفساد داخل المملكة في عام 2017، واقتراضات سخية من مصارف سعودية إلى مستثمرين صغار".