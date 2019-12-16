حضور أكثر من 15 ألفًا في ليلة الفلبين الموسيقية بموسم الرياض

شهدت ليلة الفلبين الموسيقية التي أُقيمت يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019م حضورًا كثيفًا، وتفاعلاً كبيرًا من قِبل الجمهور الفلبيني، الذين توافدوا على مسرح الفنان محمد عبده بمنطقة “الرياض بوليفارد” قبل انطلاقة الحفل بساعات. وافتتح الحفل القنصل العام لجمهورية الفلبين لدى المملكة العربية السعودية كريستوفر باتريك آرو، الذي عبَّر عن امتنانه للحكومة السعودية لاستضافة ليلة الفلبين في الرياض.

كما تجاوز عدد الحضور الجماهيري 15 ألف متفرج، حضروا للاستمتاع بالليلة الفلبينية التي أحيتها فرقة TNTBoys، والفنانة Lara Maigue، والفنان Ogie Alcasid؛ إذ قدم الفنانون أمسية مميزة، حملت معها أروع الألحان الموسيقية الفلبينية التي أسعدت الجماهير الحاضرة. يُذكر أن موسم الرياض خصص ضمن فعالياته المتنوعة أمسيات، عنونها بالأمسيات العالمية، انطلقت مع حفل فرقة البوب الكورية الجنوبية BTS، ثم حفلة الفنانَيْن عاطف أسلم وراحت فاتح علي خان، إضافة إلى أمسيات قادمة، ستثري سماء موسم الرياض بالتنوع الموسيقي العالمي، وستكون أيضًا على مسرح الفنان محمد عبده في منطقة “الرياض بوليفارد”.