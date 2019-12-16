بالصور: بالورود والحلوى.. مطار الدمام يحتفل باليوم البحريني

احتفل مطار الملك فهد الدولي بالدمام اليوم بذكرى اليوم الوطني الثامن والأربعين لمملكة البحرين الشقيقة تحت شعار “وطن واحد.. شعب واحد”، فيما تم استقبال الرحلات القادمة من البحرين بالأوشحة المتزينة بأعلام المملكتَيْن للترحيب بالواصلين على متن الخطوط البحرينية.

وتضمَّن الاحتفال تقديم الورود والحلوى البحرينية الشعبية، وركنًا خاصًّا لالتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة الغالية وسط حضور لافت من مسافري ورواد المطار. وتُعتبر هذه الاحتفالية إحدى المبادرات التي تطلقها شركة مطارات الدمام “داكو” للتفاعل مع المناسبات الوطنية والمجتمعية، كما أظهرت مدى التلاحم والترابط بين البلدَيْن وشعبَيْهما؛ إذ يعد احتفال مطار الدمام جزءًا من احتفالات السعودية باليوم الوطني البحريني.