“فيرجن ميجاستور” تصدر بياناً بشأن اختلاف أسعار تذاكر مهرجان “مدل بيست” وتعد برد فارق السعر

أصدرت شركة فيرجن ميجاستور، إحدى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الترفيهية، بياناً حول اختلاف أسعار تذاكر مهرجان “MDL Beast”، والذي سيكون في الرياض على مدى ثلاثة أيام (19-20-21 ديسمبر) الحالي. وقال الشركة إنه نظراً لاختلاف الأسعار الخاصة بمهرجان مدل بيست خلال الأيام الماضية وكثرة الاستفسارات بهذا الخصوص، فإنها وحّدت الأسعار للفئتين بيستر (75 ريالا)، وبيستر 3 أيام (150 ريالا).

وأضافت أنه بالإمكان استرداد الفروقات المالية بين أسعار التذاكر السابقة والحالية بطريقتين، المشتراة عبر الأونلاين بإرسال إيميل على ([email protected]) يحتوي على رقم المرجع والاسم ورقم الجوال، مشيرة إلى أن عملية الاسترجاع تستغرق 14 يوم عمل. وأشارت إلى أن الطريقة الثانية لاسترجاع التذاكر من خلال زيارة أحد فروع “فيرجن ميجاستور” ابتداء من يوم 22 ديسمبر لتسلم فرق المبلغ بقسيمة شرائية أو تسلم فرق المبلغ بنفس طريقة الدفع.