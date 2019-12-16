شاهد أول تعليق من صاحبة فيديو نزع العباءة مع الشاب

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نشرت الممثلة الأردنية التي ظهرت في فيديو، بصحبة شاب يقبل يدها، مقطع تحكي فيه ملابسات الواقعة بعد الهجوم الذي تعرضت له على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الممثلة خلال المقطع “أنا كان عندي تصوير الصبح ونمت وصحيت لقيت مقطع مسيء منتشر، وأنا سأتواصل مع محامي والجهات المختصة ليأخذوا حقي من كل من شهر فيا وأساء إلى سمعتي”.
وأضافت “الموضوع أني انطلب مني تصوير إعلان لأني ممثلة إعلانات في السعودية، ونزل إعلان على قروب يطلب ممثلين، وهناك شخص نشر إعلان وبناء عليه ذهبت على أنه تصوير إعلان من الإعلانات اللي احنا دائماً نصورها، بعدها تفاجأت أن الموضوع مختلف ووهمي”.
وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة قد أكد أن النيابة أصدرت أمراً بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً للمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بناءاً على مقطع الفيديو المنتشر.
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