وزير التعليم: إرجاء لائحة الوظائف الجديدة يحقق تطلعات المعلمين

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن تأجيل لائحة الوظائف الجديدة يحقق تطلعات المعلمين والمعلمات، وأضاف الوزير عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، «أشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها المتواصل لوزارة التعليم وللمعلمين والمعلمات؛ بتأجيل وتعديل لائحة الوظائف التعليمية، لتحقيق تطلعاتهم، وإعداد أجيال المستقبل برؤية وطننا الطموحة، مبديًا شكره لوزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، على تعاونه وجهوده وجميع أعضاء اللجان المعنية بهذا الشأن.

إلى ذلك رحّب معلمون وخبراء، اليوم الاثنين، بإعلان وزارة الخدمة المدنية إجراء عدد من التعديلات على لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة، وتأجيل موعد تنفيذها الذي كان من المقرر أن يكون بتاريخ 26 ربيع الآخر لعام 1441 الموافق 23 ديسمبر 2019.

ودشن المرحّبون بتأجيل اللائحة هشتاقًا بعنوان: «#شكرًا_وزير_التعليم»، أكدوا خلاله اعتراضهم على بنود «اللائحة» بصيغتها الحالية، موضحين أن «بنودها هشة، وبها ثغرات، وتناقضات كثيرة»، فضلًا عن «افتقارها حقيقة التمايز بما يتعارض مع معيار التنافسية»، وأشادوا بـ«قرار التأجيل والمراجعة»، مؤكدين «ثقتهم في الوزير والعاملين معه؛ لأن تُخْرَجَ للمعلمين لائحة منصفة وعادلة».

وكانت وزارتا الخدمة المدنية والتعليم، أعلنتا عن تأجيل موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة إلى 10 ذي القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو من العام 2020م، بديلًا عن الموعد المقرر بتاريخ 26 ربيع الثاني لعام 1441هـ الموافق 23 ديسمبر 2019م، وإجراء عدد من التعديلات على اللائحة وفق ما اعتمدته لجنة البتِّ في لوائح الخدمة المدنية.