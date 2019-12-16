استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، بمكتبه بالإمارة أمس، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جون أبي زيد والوفد المرافق له، والذي يزور المنطقة حاليا، وفي بداية الاستقبال رحب أمير تبوك بأبي زيد والوفد المرافق له، متمنيا لهم طيب الإقامة بالمنطقة، منوها سموه بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب أبي زيد عن سعادته بلقاء أمير تبوك، مشيدا بما شاهده في المنطقة من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير تبوك يستقبل السفير الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.