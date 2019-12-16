تأجيل تنفيذ لائحة الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية إجراء عدد من التعديلات على لائحة الوظائف التعليمية في نسختها الجديدة، وتأجيل موعد تنفيذها الذي كان من المقرر أن يكون بتاريخ 26 ربيع الثاني لـ1441 الموافق 23 ديسمبر 2019، ليكون الموعد البديل لبدء تطبيقها هو 10 ذي القعدة 1441 الموافق الأول من يوليو من 2020، وذلك وفق ما اعتمدته لجنة البت في لوائح الخدمة المدنية التي يرأسها معالي وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، بحضور وزير التعليم حمد آل الشيخ. وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن قرار التأجيل جاء نتيجة لما رفعته اللجان التنفيذية المشتركة، التي شُكلت لاستكمال الجوانب التنفيذية المتعلقة بتطبيق اللائحة، وتضمّ في عضويتها كلّا من: وزارة الخدمة المدنية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، بهدف استيعاب التعديلات على اللائحة واستكمال الجوانب الإجرائية والتقنية كافة ذات العلاقة، بما يضمن الانتقال السلس للائحة الجديدة وحسن سير العملية التعليمية دون أي تأثير سلبي على البيئة التعليمية.

التعديلات

اشتملت التعديلات التي أجريت على تحسينات تتعلق بالنقل والترقية للائحة ومكافأة نهاية الخدمة، وعدم التأثير سلباً على الميزات المالية التي سيحصل عليها من سيُنقل إلى اللائحة الجديدة. كما أنه بناء على الموعد الجديد لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية بنسختها المحدّثة والمحدد بتاريخ 10 ذو القعدة 1441، سيكون استحقاق العلاوة السنوية للعام الحالي بناء على لائحة وسلم رواتب الوظائف التعليمية بنسخته الحالية.

تطوير منظومة التعليم

تهدف لائحة الوظائف التعليمية التي تعتزم وزارتا الخدمة المدنية والتعليم تنفيذها، إلى تطوير منظومة التعليم العام في المملكة، يمكّن الأجيال من اكتساب المعارف والمهارات، ويتيح لهم فرص الإبداع والابتكار وتطوير المواهب، وبناء الشخصية، ويعزّز دور المعلم ويرفع أداءه المهني.

وظيفة المعلم

تعدّ اللائحة نقطة تحول مهمة ضمن إستراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، خلال ما تضمنته من إجراءات وآليات ومميزات تكفل تحقيق تمهين وظيفة المعلم، وجدّية العمل والانضباط في النظام التعليمي، وتعزيز العدالة، والمكافأة بناءً على الأداء المتميز، كما تضع اللائحة ضمن أهدافها تطوير المعلم وانخراطه في البرامج التدريبية والتطويرية كجزء من عناصر تقويم أدائه. وستحل هذه اللائحة محل لائحة الوظائف التعليمية الحالية، الصادرة في 1401، لمواكبة المتغيرات التي شهدتها المملكة بشكل عام وقطاع التعليم بشكل خاص، لا سيما بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية التي يسهم التعليم بدور رئيس في تحقيق أهدافها، اعتمادا على دور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية.

تحسينات التعديلات

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النقل

الترقية

مكافأة نهاية الخدمة

أهداف لائحة الوظائف التعليمية

تمكّن الأجيال من اكتساب المعارف والمهارات

تتيح لهم فرص الإبداع والابتكار وتطوير المواهب

تعزّز دور المعلم وترفع أداءه المهني