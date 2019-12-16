العميد الذيابي في معرض الكتاب الدولي بجدة



أكد قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة العميد ركن مطلق الذيابي، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، سخَّرت الإمكانات كافة لنشر الموروث الثقافي، خلال رعاية وإقامة المعارض الدولية للكتاب، لما في ذلك من تشجيع الكُتّاب والمثقفين على عرض مؤلفاتهم، وهي سمة بارزة ولمحة حضارية تشهدها السعودية . جاء ذلك، في تصريح له عقب زيارته معرض جدة الدولي للكتاب، والذي تتواصل فعالياته في منطقة أبحر بجدة. وأشاد الذيابي بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقوم بها وزارة الثقافة من حُسن التنظيم، والإشراف على تنظم هذه المعارض التي تؤكد عناية السعودية بنشر الوعي الثقافي لدى المجتمع، وترسيخ حب الاطلاع والقراءة والتأليف والإبداع لدى الأجيال القادمة.

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